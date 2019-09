86-jährige Pensionistin stellte Einbrecher

Wirtschaft Hubschrauberbasis im Saalachtal geplant Am 1. Oktober findet in Weißbach die jährliche Bürgerversammlung statt. Dabei lautet ein Tagesordnungspunkt "Geplanter Heli-Port". Ein Hubschrauberunternehmen will auf rund 4800 Quadratmetern Fläche einen …

Kultur Zell am See wird zur Cinecittà Beim dritten Filmfest in Zell am See gibt es nicht nur zahlreiche Premieren, sondern auch ein mobiles Kino, das durch das Stadtzentrum fährt.