"9 Plätze - 9 Schätze": Wiegensee gewinnt, Krimmler Wasserfälle nicht am Stockerl

Bei der ORF-TV-Show "9 Plätze - 9 Schätze" haben die Zuseherinnen und Zuseher den Wiegensee in Vorarlberg zum schönsten Platz im Land gewählt. Für Salzburg gingen die Krimmler Wasserfälle in Kaprun ins Rennen.

Schon das vierte Mal konnte das Ländle überzeugen: Vorarlberg holte nach 2015, 2017 und 2019 auch heuer mit dem Wiegensee den ersten Preis bei "9 Plätze - 9 Schätze". Bei der ORF-Sendung konnte dass TV-Publikum aus neun Kandidaten - je Bundesland eins - den schönsten Ort Österreichs küren. Der diesjährige Sieger kann nur zu Fuß erreicht werden: Der Wiegensee in Gaschurn liegt oberhalb von Partenen im Montafon auf über 1.900 Metern Höhe. Der zweite Platz ging an das Gschnitztal in Tirol, Platz drei holte das Handwerkerdörfl Pichla in der Steiermark.

Krimmler Wasserfälle: Salzburg konnte wieder nicht überzeugen

Salzburg war somit nicht am Siegerpodest vertreten. Ins Rennen gegangen war das Bundesland mit den Krimmler Wasserfällen in Kaprun im Pinzgau. Die höchsten Wasserfälle Österreichs und die größten Europas haben sich im Vorentscheid gegen die Eisriesenwelt Werfen im Pongau und den Naturpark Weißbach im Pinzgau durchgesetzt.

Bislang konnte Salzburg in dem Bewerb, der nun das achte Mal durchgeführt wurde, noch keinen Sieg holen. Siegreich waren bisher der Grüne See im steirischen Tragöß (2014), der Formarinsee und die Rote Wand in Vorarlberg (2015), das Tiroler Kaisertal (2016), der Vorarlberger Körbersee (2017), der Schiederweiher in Oberösterreich (2018), der Lünersee in Vorarlberg (2019) und die Strutz-Mühle in der Steiermark (2020).

Die weiteren Kandidaten in diesem Jahr waren: Gimbach im Weißenbachtal (OÖ), Willensdorfer Schlucht (Bgl.), Sitzendorfer Kellergasse (NÖ), Blumengärten Hirschstetten (W), Blumenberg Mussen (Ktn.). Am MIttwoch, 27. Oktober, werden um 21.00 Uhr im ORF im Rahmen von "So schön ist Österreich" alle 27 Kandidaten für die "9 Plätze - 9 Schätze" vorgestellt - auch wenn sie in der Vorausscheidung den Kürzeren gezogen haben, wie es auf der orf.at heißt.

​