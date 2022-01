90 Anzeigen bei Treffen der Tuningszene

Viel zu tun hatte die Polizei am Samstagabend, zuerst in Schallmoos und dann in Wals. Rund hundert Automobilisten mit ihren getunten Wagen waren zusammengekommen, es hagelte Anzeigen.

SN/robert ratzer Tiefer gelegt, PS-stark und nicht immer gesetzeskonform unterwegs – die Polizei musste bei einem nicht genehmigten Tuning-Treffen in Salzburg und Wals einschreiten.