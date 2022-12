90 Jahre Pflegeschule: von der Tafel im Keller bis zu Virtual Reality im Klassenzimmer

Vor 90 Jahren wurde die Pflegeschule der Salzburger Landeskliniken staatlich anerkannt. Die ersten Kurse, die 1929 im Keller der Kinderklinik abgehalten wurden, waren der Grundstein für die Ausbildung von circa 13.000 Pflegekräften. Seither haben Ordensschwestern vom Vincenz-von-Paul-Kloster und Lehrkräfte unter verschiedenen Umständen ihr Wissen weitergegeben.

Persönlichkeiten wie die Widerstandskämpferin Anna Berta von Königsegg waren während des Nationalsozialismus an der Pflegeschule aktiv. Seit 2016 kann man eine Ausbildung als Pflegefachassistenz in den Räumlichkeiten im Salzachgässchen abschließen. Seit Neuestem bildet die Pflegeschule als erste in Österreich auch operationstechnische Assistenten aus.