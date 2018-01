90 Landungen am Samstag: Der Flughafen wird zur Fotokulisse

Am Wochenende werden wieder zahlreiche Planespotter auf die Jagd nach dem schönsten Flugzeugfoto gehen. Ein Salzburger ist von klein auf Zaungast am Airport.

Die Samstage am Flughafen waren für Kajetan Steiner schon immer Pflichttermine. Schon als Baby nahm ihn sein Vater mit, um den Flugzeugen beim Starten und Landen zuzusehen. Am Samstag findet der heute 44-Jährige nicht nur wegen der vielen Landungen beste Bedingungen zum Planespotten vor. "Die Sonne wird scheinen, das gibt gutes Fotowetter."

Mit elf Jahren bekam Kajetan Steiner seine erste Kamera, seither hat er unzählige Fotos am Salzburger Flughafen geschossen. "Als ich in den 1980er-Jahren damit anfing, waren wir nur eine kleine Gruppe, die regelmäßig am Flughafen war. Damals wusste ja niemand, wann welche Flieger kommen. Jedes Mal, wenn die Gangway ausgefahren wurde, wurde es für uns spannend." Anfang der 2000er-Jahre änderte sich das grundlegend. Dank Internet sahen Flugzeuginteressierte in ganz Europa, wo es wann interessante Maschinen zu beobachten gab. Und Salzburg war damals besonders interessant. "Vor allem aus Russland kamen viele besondere Flugzeuge von jungen Fluglinien. Maschinen wie die MD-80 oder die Tupolew 154 waren für uns echte Highlights."

Salzburg wurde noch vor Verona oder Grenoble zur begehrten Destination vieler Planespotter. "Besonders aus England kamen viele Flugzeuginteressierte." Steiner war stets mit dabei. Er kennt die Vorzüge des Salzburger Flughafens als Fotomotiv ganz genau. "Es gibt so viele Ansichten für gute Fotos. Auf der einen Seite sieht man die Festung, auf der anderen die Berge."

Die besten Fotos könne man am späten Nachmittag machen. "Und am Abend stehen teilweise bis zu fünfzehn Stative auf der Dachterrasse des Flughafenrestaurants, weil in dem Bereich auch der Flugplatz gut beleuchtet ist." Mittlerweile hat der Flughafen auch einen kleinen Hügel für die Planespotter aufgeschüttet. Inzwischen werde es aber immer schwieriger für die Zaungäste, besondere Flugzeuge vor der spektakulären Kulisse zu fotografieren. "Es gibt immer weniger unterschiedliche Flugzeugtypen. Und die alten russischen Maschinen dürfen ja in Salzburg gar nicht mehr landen."

Nun seien Neuheiten auf dem Flugzeugmarkt Höhepunkte für die Salzburger Planespotter. "Als der neue superleise Airbus A320neo zum ersten Mal in Salzburg landete, waren wieder viele Planespotter da." Besondere Aufnahmen konnte Steiner in der jüngeren Vergangenheit von dem großen Privatflugzeug des Emirs von Kuwait oder vom Herrscher von Katar machen.

Auch am kommenden Samstag werden einige interessante Flugzeuge dabei sein. "Da kommen sicher auch wieder knapp hundert Planespotter." Kajetan Steiner findet aber auch abseits des Flughafens Fotomotive: Neben dem Flugzeugbeobachten geht er auch als Trainspotter auf die Jagd nach Zügen.

(SN)