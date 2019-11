900 Haushalte in Rif ohne Strom - Im Sportzentrum ging das Licht aus

Die Stromversorgung konnte nach einer Stunde größtenteils wieder hergestellt werden. Die Ursache für den Ausfall war vorerst noch unbekannt.

Zu einem Stromausfall kam es am Sonntagabend im Halleiner Stadtteil Rif. 900 Kunden waren laut Salzburg AG von dem Stromausfall betroffen. Auch das Sportzentrum hatte vorübergehend keinen Strom.

Ein Besucher berichtete den SN, dass es in der Schwimmhalle plötzlich stockdunkel gewesen sei. Glücklicherweise seien die Kinder eines Schwimmkurses noch nicht im Wasser gewesen. Die Besucher behalfen sich mit den Lichtern ihrer Handys, um die Halle beleuchten zu können. Alle Sportveranstaltungen in Rif mussten für den Abend abgesagt werden.

Nach rund einer Stunde war die Stromversorgung laut der Salzburg AG in einem Großteil der Haushalte in Rif wiederhergestellt. Laut Salzburg AG war die Ursache des Stromausfalls ein Kurzschluss in einem 110-kV-Kabel.

Quelle: SN