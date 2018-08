9000 Fußballfans marschieren durch Salzburg - fühlen Sie sich gestört?

Am Mittwoch ist es wieder so weit: Red Bull spielt im Champions-League-Qualispiel gegen Roter Stern Belgrad. Zum Spiel um 21:00 Uhr marschieren die serbischen Fans von der Altstadt zum Stadion nach Kleßheim. Die Polizei erwartet 9000 Fans und reagiert mit einem Großaufgebot in der Griesgasse.

9000 Anhänger von Roter Stern Belgrad treffen sich in der Altstadt in der Griesgasse und marschieren in Richtung Stadion. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor, denn sie erwartet gewaltbereite Fans und Verkehrsbehinderungen. Die Partie wird als Risikospiel eingestuft.