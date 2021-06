9000 Höhenmeter: Zehn Mal auf das Zwölferhorn für guten Zweck

Zugunsten des Salzburger Sehbehindertenverbandes werden Wolfgang Eisl und Kerstin Krabath zu einer sportlichen Höchstleistung starten.

Ein durchschnittlicher Wanderer benötigt zwischen zwei und drei Stunden zum Gipfel des 1522 Meter hohen Zwölferhorns in St. Gilgen. Die Rekordzeit von Wolfgang Eisl, stellvertretender Betriebsleiter der Zwölferhornbahn, beträgt 36 Minuten. Kein Wunder, ist doch der ledige St. Wolfganger sechsfacher österreichischer Berglaufcup-Gesamtsieger. Am Samstag, dem 3. Juli, hat er sich Großes vorgenommen: "Ich möchte an diesem Tag binnen zwölf Stunden gleich zehn Mal auf das Zwölferhörndl laufen und dann jeweils mit der Bahn wieder ins Tal fahren. Das sind 9000 ...