91 Anzeigen wegen Windschattenfahrens auf Salzburger Autobahnen

Zahlreiche Anzeigen gegen Verkehrssünder werden in den kommenden Tagen bei der BH Salzburg-Umgebung einlangen. Die Polizei hatte Abstandsmessgeräte auf Autobahnbrücken aufgestellt - und Dutzende Windschattenfahrten dokumentiert.

Die Beamten der Salzburger Landesverkehrsabteilung waren am Montag an der Westautobahn beziehungsweise an der Tauernautobahn im Einsatz. Sie führten Abstands- und Geschwindigkeitsmessungen durch.

Resultat: In 91 Fällen waren die Lenker zu dicht aufgefahren, 62 Mal waren sie zu schnell unterwegs.

Bei zwei hintereinanderfahrenden Pkw stellten die Polizisten in Eugendorf bei einer gemessenen Geschwindigkeit von 130 km/h lediglich einen Abstand von 11 Metern fest, was einen Sekundenabstand von 0,33 Sekunden entspricht. Bei diesem Tempo wäre ein Abstand von mindestens 36 Metern einzuhalten.

Bei den Fahrzeugen mit größeren Längsabmessungen (Sattelkraftfahrzeugen) wurde der geringste Abstand mit 22 Metern nach dem Goiser Dreieck in Wals-Siezenheim gemessen. Hier wäre ein Sicherheitsabstand von mindestens 50 Metern einzuhalten. Die höchste gemessene Geschwindigkeit bei erlaubten 100 km/h betrug 153 km/h.