91-jährige Lenkerin stieß in Salzburg mit Pkw 73-jährige Fußgängerin nieder

Passantin kam verletzt ins Krankenhaus.

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Stadt salzburg an der Kreuzung Münchner Bundesstraße/Bichlfeldstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten.

Eine 91-jährige Lenkerin fuhr mit ihrem Pkw auf besagter Bundesstraße stadtauswärts und bog an der Kreuzung zur Bichlfeldstraße links ab. Zu diesem Zeitpunkt überquerte gerade eine 73-jährige Fußgängerin auf dem Schutzweg die Fahrbahn. Das Auto der 91-Jährigen erfasste die Passantin - sie wurde zu Boden gestoßen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die 73-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus gebracht.

Quelle: SN