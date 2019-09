91-jähriger Spitalspatient wollte bei Thermen-Lauf in Bad Reichenhall starten

Der rüstige Senior wollte sich trotz eines Verbandes mit gesetztem Venenzugang bei Start/Ziel zum Bewerb anmelden. Ein Arzt schickte den Mann zurück ins Krankenhaus.

Ein sportlicher 91-jähriger Reichenhaller ist am Samstag entgegen der Absprache mit Arzt und Pflegepersonal aus dem Krankenhaus verschwunden. Er wäre so gern wie in den Vorjahren als Läufer am Thermenlauf in Bad Reichenhall mitgelaufen, so seine spätere Rechtfertigung. Die Einschreibung bei Start/Ziel vor der Rupertustherme wurde abgelehnt, da der Mann einen Armverband mit einem gesetzten Venenzugang hatte. Ein Arzt bei Start/Ziel forderte den Mann eindringlich auf, wieder ins Krankenhaus zurückzugehen. Die Polizei war vorsorglich informiert worden, um nach dem Mann zu suchen. Im Bericht hieß es später: "Der leidenschaftliche Sportler kehrte wenigstens mit dem Erlebnis der genossenen Wettkampfatmosphäre selbstständig auf seine Station im Spital zurück."

Quelle: SN