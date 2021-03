92-Jährige erfasste mit ihrem Auto Kinderwagen: "Nichts bemerkt"

Eine 92-jährige Seniorin war Mittwochmittag in Salzburg-Lehen mit ihrem Auto unterwegs. An der Kreuzung General-Arnold-Straße/Regensburgstraße überquerte gerade eine 41-jährige Frau samt Kinderwagen, in dem ihre knapp zweijährige Tochter lag, den dortigen Zebrastreifen. Der Kinderwagen wurde vom Pkw der hochbetagten Frau erfasst und umgestoßen.

