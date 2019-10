92-jähriger Autofahrer fuhr in Salzburg 85-Jährige an

Der Lenker dürfte die Fußgängerin beim Abbiegen übersehen haben.

Am Montagt gegen 12:10 Uhr bog ein 92-jähriger Salzburger mit seinem Pkw bei einer ampelgeregelten Kreuzung von der Hans-Webersdorfer-Straße kommend nach rechts in die Alpenstraße ein. Eine 85-jährige Fußgängerin überquerte in diesem Moment die Alpenstraße auf dem Schutzweg. Der Pkw erfasste die Fußgängerin. Die 85-jährige Salzburgerin wurde unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz in das Salzburger Unfallkrankenhaus gefahren.

Quelle: SN