93-Jährige lieferte freche Lieder zum großen Kräuterfest in Abtenau

Maria Pernthaner war der Star des Festes - unter anderem mit dem Lied über die Zündholzschachtel. Das Kräuterwissen aus dem Lammertal soll zu einer starken Marke werden. Demnächst gibt es vier weitere Kurse - vom Kräuterwandern bis zum Salben rühren.

Sommer, Sonne, Kräuter: Auf dem Leierhof in Abtenau wurde am Samstag das Kräuterfest gefeiert. Möselbergbauer Hans Buchegger (81) und Maria Pernthaner (93) von der "Seitn-Alm" in Abtenau erzählten aus ihrem Leben. In jungen Jahren haben sie etwa Lärchenpech (Harz), Thymian und Salbei zum Heilen von Wunden und Erkältungen verwendet. Festgehalten ist ihr Wissen im Buch "Kräuterwissen aus dem Lammertal. Erfahren. Bewahren. Weitergeben."

Das Publikum forderte von der Sängerin Zugabe um Zugabe

