93-Jähriger verstarb nach Verkehrsunfall in Großgmain

Am Freitagnachmittag ist es zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Großgmain im Flachgau gekommen. Für einen Insassen kam jede Hilfe zu spät.

Wie die Polizei am Freitag vermeldetet, war ein 93-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw auf der Großgmainer Landesstraße (L114) von Wals-Siezenheim kommend in Richtung Großgmain unterwegs. Zur selben Zeit fuhren ein Ehepaar aus Deutschland (46 und 54 Jahre) in Richtung Wals-Siezenheim. Aus bisher ungeklärten Umständen geriet der 93-Jährige in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und touchierte dabei die Fahrzeugseite des Pkw des deutschen Ehepaares.

Ein 21-jähriger Einheimischer, welcher mit seinem Auto hinter dem aus Deutschland kommenden Fahrzeug fuhr, konnte nach eigenen Angaben trotz eines Ausweichversuchs die Frontalkollision mit dem 93-jährigen nicht mehr verhindern. Der 21-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Der 93-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Großgmainer Landesstraße für drei Stunden gesperrt

Die durchgeführten Alkotests verliefen negativ. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Salzburg wurde eine Obduktion sowie die Beiziehung eines Sachverständigen angeordnet. Die L114 war für die Tatortarbeit und Fahrzeugbergung für ungefähr drei Stunden in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

Motorradlenkerin kollidierte beim Überholen mit Pkw

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag auf der L237. Am Vormittag fuhr eine 22-Jährige mit ihrem Motorrad von Grödig kommend, in Richtung Glanegg. Im Bereich der Ortstafel wollte die 22-Jährige nach Zeugenangaben einen Kastenwagen überholen und kollidierte dabei frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 50-jährigen Einheimischen. Nach der Erstversorgung brachte die Rettung die verletzte 22-Jährige in das Unfallkrankenhaus Salzburg. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Die Alkotests verliefen negativ.