936 statt 630 Euro Miete: Schock für Salzburger Pensionistin in Studentenheim

Eine 62-Jährige sollte laut einem Schreiben künftig 936 statt 630 Euro Miete zahlen. An der Adresse gibt es eine Widmung für studentisches Wohnen.

Die Nachricht kam für Anita Schmoll in der vergangenen Woche wie ein Schock: In einem Brief informierte sie ihr Vermieter, dass ihr Pauschalmietzins für ihre 39-Quadratmeter-Wohnung von 630 auf 936 Euro erhöht werde. Grund seien die gestiegenen Energiekosten. "Die Nachricht hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen", sagt die 62-Jährige. Sie bekommt lediglich 1000 Euro Pension und wurde bereits davor vom Sozialamt mit 191 Euro im Monat unterstützt, um über die Runden zu kommen. "Ich bin jetzt richtig verzweifelt", ...