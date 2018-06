94-jährige mit Rollator am Zebrastreifen von Pkw erfasst

Eine Autofahrerin hatte die Frau, die mit ihrem Rollator am Zebrastreifen die Straße überquerte, vermutlich übersehen.

Eine 94-Jährige ist am Samstag in Lamprechtshausen (Flachgau) am Zebrastreifen von einem Auto erfasst und niedergestoßen worden. Die Seniorin hatte mit ihrem Rollator die Straße überquert, die 67-jährige Lenkerin dürfte die alte Dame übersehen haben.

Die Verletzte wurde mit der Rettung ins Krankenhaus nach Oberndorf gebracht. Ein Alkotest bei der Autofahrerin verlief negativ, berichtete die Polizei.

(APA)