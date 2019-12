96 Anzeigen gegen Lkw-Lenker in Tamsweg

In 24 Stunden saß der Mann fast 19 Stunden am Steuer.

Bei einer Schwerverkehrskontrolle am Nachmittag des 6. Dezember hielten Polizisten in Tamsweg einen 57-jährigen Lkw-Lenker an. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Tennengauer mehrmals ohne gesteckte Fahrerkarte unterwegs war und die Ruhezeiten ignorierte. Die Auswertung der Daten des Kontrollgeräts brachte unzählige Übertretungen zum Vorschein. Unter anderem lenkte der Tennengauer innerhalb von 24 Stunden den Lkw rund 18 Stunden und 45 Minuten lang. Er wird wegen 96 Übertretungen angezeigt.

Quelle: SN