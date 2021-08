Am frühen Sonntagmorgen kam es in Flachau und in Zederhaus auf der Tauernautobahn A 10, Fahrtrichtung Villach, zu Verkehrsunfällen. Die Aufräumarbeiten dauerten jeweils mindestens eine halbe Stunde. Auch der Tauerntunnel musste eine Zeit lang gesperrt werden. Im Reiseverkehr führte das zu Staus, auch auf der Ausweichstrecke, der B 99.