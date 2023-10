A10-Abfahrtssperren auch in den Herbstferien

Die Sanierung der Tunnelkette von Golling bis Werfen durch die Asfinag sorgt seit Mitte September für teilweise enorme Verkehrsbehinderungen, insbesondere wenn der Berufsverkehr auf Reise- und Transitverkehr trifft. Die Sperre der Abfahrten entlang der A10, die unmittelbar vor der Tunnelkette liegen, soll nun in den Herbstferien - ähnlich wie in den Sommermonaten - dafür sorgen, dass staugeplagte Anrainergemeinden entlastet werden. Die Kontrolle der Einhaltung erfolgt in Abstimmung zwischen der Polizei und der Asfinag.