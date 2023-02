"A.C.A.B." - Polizeiauto während Einsatzes in Bad Reichenhall beschmiert

Während eines Polizeieinsatzes haben Unbekannte am vergangenen Samstag in Bad Reichenhall das Polizeidienstfahrzeug beschmiert. Sie hinterließen das Akronym für "All cops are bastards".

SN/bayerische polizei Symbolbild.

Die Streifenbesatzung stellte ihr Fahrzeug in der Kammerbotenstraße (zwischen Salinenstraße und Nikolaiweg) während eines einstündigen Polizeieinsatzes ab. Bei der Wiederkehr zum Fahrzeug prangte ihnen auf der rechten Fahrzeugseite der mit schwarzem Filzstift angebrachte Schriftzug "A.C.A.B." entgegen. Die Tat muss sich am Samstag zwischen 18 und 19 Uhr ereignet haben. Zeugen, die Beobachtungen hierzu gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Reichenhall (Tel.: 08651/970-0) zu melden.