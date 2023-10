A10: Durchfahrtsverbote für zwei Wochenenden und acht Gemeinden fixiert

Mit den Sperren durch die Orte soll erreicht werden, dass der Stau auf der A10 nicht über die Landesstraßen umfahren wird.

Nicht nur an diesem, sondern auch am nächsten Wochenende gelten die Durchfahrtssperren im Tennengau und Pongau.

Das Land Salzburg hat nun Durchfahrtsverbote für dieses und für das nächste Wochenende für insgesamt acht Gemeinden entlang der Tauernautobahn erlassen. Dadurch soll der Transitverkehr daran gehindert werden, den Stau zu umfahren, der durch die 14 Kilometer lange Tunnelbaustelle zwischen Golling und Werfen regelmäßig entsteht.

Die Straßensperren für das kommende Wochenende im Überblick: Die Durchfahrt durch die Gemeinden Golling, St. Koloman und Kuchl ist am 14. und 15. Oktober sowie am 21. und 22. Oktober jeweils von 7 bis 19 Uhr verboten. Ausgenommen davon ist der Ziel- und Quellverkehr in Salzburg.

Im Pongau ist die Durchfahrt durch die Gemeinden Werfen, Pfarrwerfen, Bischofshofen, Hüttau und Eben am 14. und 15. Oktober sowie am 21. und 22. Oktober jeweils von 7 bis 18 Uhr verboten - auch hier gilt wieder die Ausnahme für Ziel- und Quellverkehr.

Die Durchfahrtssperren seien eine harte, aber absolut notwendige Maßnahme, meinte LH-Stv. Stefan Schnöll (ÖVP) am Freitag. Es gehe hier um die Entlastung der Anrainer in den betroffenen Gemeinden. Denn viele Durchreisende nutzen die Landesstraßen, um dem Stau auszuweichen. Seit Tagen versucht Schnöll, einen Termin mit Ministerin Leonore Gewessler in dieser Sache zu fixieren. Bislang erfolglos.