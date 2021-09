A10: Enormer Reiseverkehr führte zu deutlich schlechteren Luftwerten

Ein ziemlich regnerischer August führte eigentlich zu sehr guten Luft-Messwerten im Bundesland. Doch an der Tauernautobahn spielte es sich heuer mit dem Urlauberreiseverkehr richtig ab. Und so sehen auch die Luftwerte aus.

Der enorme Urlauberreiseverkehr in diesem Sommer auf der Tauernautobahn mit einer Zunahme des Verkehrs um ein Drittel inklusive kilometerlanger Dauerstaus bildet sich nun auch in den Messberichten zur Luftgüte ab. Entlang der Tauernautobahn hat sich der Mittelwert von Stickstoffdioxid im August deutlich erhöht. An der Messstelle Hallein gab es gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme von rund 13 Prozent (der Mittelwert lag bei 33 Mikrogramm NO2). In Zederhaus lag die Zunahme bei knapp acht Prozent.

An den meisten anderen ...