A10 nach Dieselaustritt drei Stunden gesperrt

400 Liter Diesel rannen am Donnerstagnachmittag im Ofenauertunnel aus dem beschädigten Tankbehälter eines Lkw auf die Fahrbahn. Durch das hohe Verkehrsaufkommen wurden innerhalb kürzester Zeit beide Fahrstreifen in einem Bereich von 300 Meter mit Dieselkraftstoff stark verunreinigt. Die Tauernautobahn in Richtung Villach musste fast drei Stunden gesperrt werden.

Der Lenker des Hängerzuges hatte sein Fahrzeug in Golling noch vollgetankt. Kurz nach dem Portal des Ofenauertunnels riss die Gelenkwelle des Lkw ab und durchschlug den Kraftstofftank auf der rechten Fahrzeugseite. Der Fahrer versuchte noch, das Fahrzeug aus dem Gefahrenberich zu bringen, musste dann aber in der Mitte des Tunnels anhalten. Als er das Ausmaß des Schadens erkannte, alarmierte er sofort die Einsatzkräfte und stopfte das Leck provisorisch mit einem Tuch.

Die Feuerwehr Golling stand mit vier Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz, die Dieselspur musste mit einem Spezialmittel gebunden werden. Eine Gefahr für die Umwelt bestand nicht, wiel sofort nach dem Zwischenfall durch das rasche Handeln der Überwachungszentrale, der gesamte Abfluss in ein gesondertes Retentionsbecken mit Ölabscheider geleitet werden konnte.

Quelle: SN