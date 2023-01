A10: SPÖ will Abfahrtssperren auch in den Semesterferien

LAbg. Klausner fordert von Landesrat Schnöll Taten gegen Stau.

Ein Unfall auf der A 10 vor dem Zetzenbergtunnel in Kombination mit dem Urlauberreiseverkehr verursachte auf der Tauernautobahn am Samstag einen kilometerlangen Stau - was SPÖ-Verkehrssprecherin Sabine Klausner ärgert: "Auch die B159 war wieder vom Ausweichverkehr betroffen. Sehr zum Leidwesen der Einheimischen im Pongau." Klausner fordert von ÖVP-Verkehrslandesrat Stefan Schnöll Lösungen noch vor den Semesterferien: "Ein besseres Informationsmanagement, insbesondere Staumeldungen in Echtzeit bzw. in dichteren Intervallen sowie weitere geeignete Hinweise wären wichtig." Zudem seien auch Abfahrtssperren in den Semester- und Osterferien nötig, um den Stauausweichverkehr zu begrenzen, sagt Klausner.