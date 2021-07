A10 und A11: Lange Staus und Grenzwartezeiten im Urlaubsreiseverkehr

Der Urlaubsreiseverkehr hat am Samstag bereits in den Nachtstunden zu Staus im Straßenverkehr geführt.

Schon um 3.00 Uhr gab es erste Warteschlangen vor dem Karawankentunnel auf der Karawankenautobahn (A11), berichtete der Verkehrsclub ÖAMTC. Auf der Tauernautobahn (A10) wurden demnach gegen 5.00 Uhr Blockabfertigungen bei der Mautstelle St. Michael vor dem Katschbergtunnel sowie vor dem Tauerntunnel verhängt.

Gerhard Hollitscher vom ÖAMTC-Salzburg wurde Samstag früh in einer Aussendung zitiert: "Vor der Grenze beim Walserberg staut es gute 10 Kilometer zurück. In Österreich kommt der Verkehr ab der Grenze auf 35 Kilometern bis Golling nur stockend voran. Hier wirkt sich der Gegenverkehrsbereich zwischen Golling und Kuchl aus."

Gegen Mittag hieß es dann weiter durchhalten für die Reisenden: "Die Situation auf der Tauernautobahn (A10) und vor dem Karawankentunnel (A11) hat sich in den Vormittagsstunden nicht verbessert", berichtete ÖAMTC. "Zu den Staus auf der Tauern-Route kamen allerdings noch Verzögerungen vor allem in Tirol, Oberösterreich und den Wiener Stadtausfahrten."

Reiseverkehr aus Deutschland sorgte auf der Fernpass-Straße (B179) für Blockabfertigungen vor dem Grenztunnel Füssen und dem Lermooser Tunnel. Weiterführend in Richtung Süden blieb die Route über den Brenner in Österreich zwar frei von Verzögerungen, auf italienischer Seite kam es aber zu Wartezeiten vor der Mautstelle Sterzing. Ausflugsverkehr machte sich auf der Mieminger Straße (B189) über den Holzleiten-Sattel und vor dem Brettfalltunnel auf der Zillertal-Straße (B169) bemerkbar.

"Vor dem Grenzübergang Suben wartete man Samstag zur Mittagszeit etwa zweieinhalb Stunden. Einen weiteren Staupunkt in Oberösterreich gab es vor dem Bosrucktunnel auf der Pyhrnautobahn (A9). Auch hier wurde blockweise abgefertigt", so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. In Wien kam es zu Verzögerungen auf der Westausfahrt, der Altmannsdorfer Straße und auf der Südosttangente (A23) in Fahrtrichtung Süden.

