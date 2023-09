A10: Wieder ausgedehnte Staus in beide Richtungen

Die neue Baustelle im Tunnelbereich der A10 Tauernautobahn hat auch am Samstag in Salzburg zu den erwarteten Verzögerungen geführt.

Nachdem es in den Morgenstunden noch einigermaßen normal voran ging, entwickelten sich im Laufe des Vormittags in beiden Richtungen wieder Staus. So betrug die Zeitverzögerung Richtung Süden zwischen Hallein und Pfarrwerfen gegen 11 Uhr etwa 70 Minuten, Richtung Norden zwischen Eben und Golling etwa 80 Minuten. >>> Aktuelle Staumeldungen für Salzburg: www.sn.at/verkehr



Die Asfinag saniert auf einer Strecke von 14 Kilometern zwischen Golling und Pfarrwerfen bis Juni 2025 fünf Autobahntunnel. In der ersten Woche kam es dadurch in dem Bereich täglich zu einem Zeitverlust von bis zu zwei Stunden.