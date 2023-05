Ab Ende Mai kommt der Strom vom Nachbarn

Das Kleinkraftwerk am Zwickel Leopoldskroner Straße nimmt Formen an. In wenigen Wochen wird es bis zu 200 städtische Haushalte mit Strom versorgen.

BILD: SN/SW Das Kleinkraftwerk Leopoldskron biegt in die Zielgerade. Die Glasspitze nennen die Erbauer spaßhalber „Flosse des Wales“.Bild: SW/VIPS BILD: SN/SW/RATZER Franz Kok, Ökostrombörse.

Die "Schnecke" funktioniert, der Generator auch. Doch beim Probebetrieb brach ein Zylinderteil für die Steuerung. "Das wirft uns zeitlich etwas zurück", sagt "Kraftwerksbauer" Franz Kok - aber Ende Mai wird der Betrieb aufgenommen. Die Stadt Nachrichten haben berichtet: Die Ökostrombörse, deren Obmann Kok ist, errichtet am Almkanal, dort, wo sich der Hauptarm in den Müllner Hauptkanal und den Neutorarm teilt, ein Kleinwasserkraftwerk. Letztendlich wird es Strom für bis zu 200 Haushalte produzieren. Mit der Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaft (EEG) SINNhub entstand als 100-Prozent-Tochter der Ökostrombörse ein Betreiberverein, in den alle Investoren eingebunden sind. Sie werden dieser Tage über die leicht verspätete Inbetriebnahme verständigt. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 750.000 Euro. Weil es sich um Bandstrom handelt, der konstant produziert wird, wird das neue Kraftwerk zwar die Grundlast (circa 50 Prozent eines typischen Haushaltsstromverbrauchs) abdecken. Für die Spitzen braucht es aber einen Vertrag mit einem zweiten (dem bisherigen) Energieanbieter. Der Aufwand für den Endkunden ist laut Kok überschaubar. Man habe lediglich zwei Jahresrechnungen zu bezahlen. Das Interesse an dem neuartigen Projekt sei groß. Nicht zu unterschätzen sei der emotionale Aspekt. "Ökostrom quasi vom Nachbarn zu beziehen - das hat schon was", meint Kok. Er selbst spricht von einem Projekt mit doppelter Schutzfunktion: "Es schützt das Klima und es schützt die Teilnehmer vor der Energiepreisrallye." Wie wird man Teil des Ganzen? Mit einer einmaligen Zahlung von 4560 Euro sichert man sich das Bezugsrecht für 30 Jahre. Abgesehen von den günstigeren Tarifen weist Kok "in Abgrenzung auf die Salzburg AG" augenzwinkernd auf die Gemeinnützigkeit hin: "Bevor wir Dividenden ausschütten, müssten wir den Tarif senken."