Ab Freitag wird in den größten Corona-Hotspots in Salzburg geimpft

Für die Impf-Offensive in Radstadt, Bad Hofgastein und Unken kann man sich bis 10. März anmelden. Unterdessen gibt es Debatten über die angebliche Missachtung von Corona-Vorschriften.

Die Ausfahrtskontrollen in Radstadt und Bad Hofgastein zeigten am Wochenende offenbar bereits Wirkung, während die Vorbereitungen für die Impf-Offensive auf Hochtouren liefen: Die sogenannte Inzidenzzahl (Infizierte pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) ging in beiden Orten deutlich zurück: in Radstadt von 1311 am Freitag auf 799 am Sonntag, in Bad Hofgastein von 1188 auf 1027. Stark gestiegen ist sie weiter in Unken von 2141 auf 2977.

In diesen drei Gemeinden sollen die Bewohner über 65 Jahre ...