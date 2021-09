Ab in die Schule heißt es nun wieder für rund 73.600 Schüler in Salzburg

Während die Zahl der Volksschüler und Oberstufenschüler in den vergangenen zehn Jahren gewachsen ist, sind die Zahlen bei den Polytechnischen Schulen und Berufsschulen regelrecht eingebrochen.

Ab in die Schule heißt es am Montag nach neun Wochen Sommerferien wieder für rund 73.600 Schülerinnen und Schüler in Salzburg - um 0,3 Prozent mehr als im Vorjahr, aber um vier Prozent weniger als beim Schulstart vor zehn Jahren. 5502 "Taferlklassler" werden das erste Mal in die Schule kommen.

Insgesamt zeigt sich, dass die Volksschulen wachsen, während die Polytechnischen Schulen schrumpfen. Die Anzahl der Volksschüler ist in den vergangenen zehn Jahren um drei Prozent auf 22.495 gestiegen, ...