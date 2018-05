Ab Juli 2019 muss für den Dom-Eintritt bezahlt werden

Für die Einführung von Eintrittsgebühren im Salzburger Dom gibt es nun einen konkreten Starttermin: Ab Juli 2019 soll der Zugang in die Kirche zu gewissen Zeiten nur gegen Geld möglich sein.

Der Dom zu Salzburg ist in doppelter Not. Zum einen erfordern die zunehmenden Massen an Tagestouristen kostspielige Reinigung im Kirchenraum sowie zusätzliche Sicherheits- und Ordnungsdienste. Zum anderen krankt die Finanzierung für den Erhalt des Weltkulturerbes.

So muss jetzt mangels Geld und Spenden die erst vor Kurzem begonnene Sanierung der Kirchenbänke gestoppt werden. Für beides gäbe es Linderung: Eintrittsgeld. Ab Juli 2019 soll dieses eingehoben werden. Über eine genaue Summe wurde dabei noch nicht gesprochen.

An "massiven Tagen" - vor allem in der nun einsetzenden Sommersaison und im Advent - bewegten sich bis zu 20.000 Menschen durch den Dom. Offenbar gibt es immer mehr Kurzbesucher - die etwa in einer 90-minütigen Stadttour auf rund zehn Minuten durch die Metropolitankirche sausen oder die eine Kreuzfahrt auf der Donau unternehmen, in Passau aussteigen und zum Tagesausflug per Bus zum Dombesuch nach Salzburg gekarrt werden. "Viele Leute haben es extrem eilig", berichtet Mesner Jochen Hofer. Einige "rennen sogar durch" und machten "mit ihren Stangen" ihre Selfies. "Ich bezweifle, ob die überhaupt merken, dass sie in einer Kirche sind."

Mit den Eintrittsgebühren wollen die Verantwortlichen den Touristenansturm eindämmen und gleichzeitig auch Geld einnehmen, das für die Erhaltung der Kirche dringend benötigt werde. In Wien verlangen Stephansdom und Karlskirche Eintritt.

