Ab Montag ist wieder der Frühjahrsputz für die Stadt Salzburg angesagt

250 "Müllbusters" sind wieder unterwegs, um die Landeshauptstadt herauszuputzen. Die Stadt bittet um Hinweise und Meldungen.

Am Montag startet der Frühjahrsputz in der Stadt Salzburg. Rund 250 Müllbusters sind wieder im Einsatz und kehren, waschen und reinigen die Straßen, um die Stadt vor Ostern herauszuputzen (im Bild Stefan Haderer und Hans Auer von der städtischen Straßenreinigung). Wer illegale Ablagerungen, wilde Mülldeponien, "vergessene" Einkaufswagerl oder verschmutzte Böschungen melden möchte, kann dies telefonisch (0662/8072-2000), per Mail (stadtservice@stadt-salzburg.at ) oder über die App salzburg:direkt tun.