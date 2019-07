Ab Montag könnte es rund um den Rudolfsplatz stauen

Ab Montag, 8. Juli, startet zeitgleich mit dem Ferienbeginn in der Stadt Salzburg auch eine große Kanalbaustelle.

Bis Ende Juli 2020 wird in der Hellbrunner Straße - meist "Alpenstraße" genannt - im Bereich zwischen Rudolfsplatz und Akademiestraße der Kanal saniert. Begonnen wird am Rudolfsplatz im Kreuzungsbereich Hellbrunner Straße und Nonntaler Hauptstraße. Der Kanal verläuft in der Straßenmitte in bis zu fünf Metern Tiefe, was die Möglichkeiten der Verkehrsführung in dieser Hauptverkehrsachse enorm einschränkt.

Stadteinwärts steht während der gesamten Bauzeit anstatt zweier Fahrstreifen für den Individualverkehr und einer Busspur nur ein gemeinsamer Fahrstreifen für Bus und Individualverkehr zur Verfügung. Stadtauswärts gibt es (wie bisher) einen gemeinsamen Fahrstreifen für Bus und Individualverkehr. "Ab Montagfrüh wird es hier eng. Staus sind in diesem ohnehin neuralgischen Bereich leider nicht zu vermeiden. Ich empfehle daher dringend ein großräumiges Ausweichen - vor allem aber den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel oder auf´s Fahrrad", empfiehtl Umwelt- und Baustadträtin Martina Berthold.



Abbiegeverbot für Lkw und Busse

Der engste Bereich der Baustelle zwischen Bezirksgericht und Künstlerhaus wird von 8. Juli bis Ferienende (6. September) fertiggestellt. Solange müssen die Geh- und Radwege gesperrt und umgeleitet werden, um den motorisierten Verkehr durchleiten zu können. Bis Ferienende gilt aufgrund der extrem beengten Platzverhältnisse auch ein Abbiegeverbot für Lkw und Busse von der Nonntaler Hauptstraße in die Hellbrunner Straße.

Bis Ende Juli 2020 wird der 1906 errichtete und inzwischen extrem marode Kanal bis zur Akademiestraße saniert. Erneuert werden dabei abschnittsweise unter anderem rund 435 m Mischwasserkanal, diverse Schächte und die Straßenentwässerung. Die Erneuerung erfolgt in offener Bauweise, wobei die besonderen Herausforderungen die Kanaltiefe, der schlechte Boden, die beengten Platzverhältnisse sowie die Aufrechterhaltung der Abwasser-Entsorgung sind.



Quelle: SN