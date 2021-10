Ab November gibt es Gurgeltests für zu Hause

Partner für Annahme und Abgabe der PCR-Gurgeltests sind Spar und McDonald's. In Salzburg sollen künftig nur noch PCR-Tests gelten.

Bei einer Veranstaltung mit Vertretern aus der Tourismusbranche sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Mittwoch, in Salzburg werde man "bald auf die 2,5-G-Regel umschalten", wie das jetzt auch bereits bei den Orten mit Ausreisebeschränkungen der Fall ist. Das heißt, es gelten nur noch PCR-Tests. Antigentests würden beim Frei- bzw. Eintrittstesten nicht mehr akzeptiert.

Vor diesem Hintergrund rüstet das Land Salzburg auch das Testsystem um. Ab Anfang November wird es ähnlich wie in Wien PCR-Gurgeltests für zu Hause geben. Die Trefferquote bei PCR-Tests sei um das Fünffache höher als beim Antigentest, argumentiert Haslauer. So seien zuletzt in den Teststraßen bei wöchentlich 110.000 durchgeführten Antigentests 85 positiv gewesen, bei 19.000 PCR-Tests habe es dagegen 90 positive Ergebnisse gegeben. Eine 2-G-Regel, also grünes Licht nur für Geimpfte oder Genesene, hält Haslauer hingegen für "rechtlich bedenklich". Solch eine Regelung würde massiv in Grund- und Freiheitsrechte eingreifen und sei nur bei dramatischer Entwicklung der epidemiologischen Lage zu rechtfertigen.

Die großen Partner für die PCR-Gurgeltests sind in Salzburg der Spar-Konzern und McDonald's - und nicht wie in Wien die Rewe-Filialen. Darüber hinaus werden nach Angaben des Haslauer-Sprechers Christian Pucher das Rote Kreuz sowie die Gemeindeämter mit in die Testinfrastruktur eingebunden. Die Logistik sei für ein Bundesland wie Salzburg im Vergleich zu einer Großstadt wie Wien herausfordernder, deshalb seien mehr Partner erforderlich.

Grundsätzlich gilt, wie Pucher erklärt, dass man sich die Tests in Spar-Filialen oder beim Maximarkt holt und zu Hause den Test macht. Abgeben kann man den Gurgeltest aber nicht nur bei Spar, sondern auch in Fast-Food-Lokalen von McDonald's sowie in allen Gemeindeämtern mit Ausnahme der Stadt Salzburg und in einzelnen Bezirksstellen des Roten Kreuzes.

Vor der Abgabe muss man sich ähnlich wie bei den Wohnzimmertests registrieren und dabei in einer Art eidesstattlichen Erklärung bestätigen, dass man den Test selbst gemacht hat. Pucher: "Wir setzen dabei auch auf Eigenverantwortung, ein Video von der Durchführung wie in Wien wird nicht gefordert."

20 bis 24 Stunden später bekommt man das Testergebnis auf das Smartphone geschickt. In Salzburg werden die Tests von der Novogenia GmbH in Eugendorf durchgeführt. Der PCR-Gurgeltest ist 72 Stunden gültig und wird gratis sein, wie der Sprecher Haslauers betont. Vorerst sei keinesfalls daran gedacht, Coronatests kostenpflichtig zu machen.

Auch in Salzburg ist ähnlich wie österreichweit am Mittwoch die Zahl der Infizierten mit 276 im Vergleich zum Vortag überdurchschnittlich stark gestiegen. Landesstatistiker Gernot Filipp sieht die weitere Entwicklung mit Sorge, weil neben dem Tennengau und dem Flachgau nun auch die Infektionszahlen im Pongau in die Höhe gingen und der vorübergehende Rückgang in der Stadt Salzburg gestoppt sei. Zudem würde die Sieben-Tage-Inzidenz nun auch verstärkt in den höheren Altersgruppen steigen, was sich auch in der Zahl der spitalspflichtigen Patienten niederschlagen werde.

Uta Hoppe, die Sprecherin des Corona-Expertengremiums an den Landeskliniken, verwies darauf, dass sich die Zahl der Coronapatienten auf den Normalstationen in den vergangenen zwei Wochen verdoppelt habe. Relativ stabil sei derzeit noch die Situation auf den Intensivstationen. Mit in Betracht ziehen muss man laut Hoppe aber immer, dass sich ein Anstieg bei den Infektionszahlen erst ein bis zwei Wochen später in den Kliniken bemerkbar macht.

Entsetzt ist die Coronamedizinerin, dass auf den Intensivstationen in Salzburg auch ungeimpfte Menschen mit schweren Vorerkrankungen liegen würden. Hoppe verweist zum Beispiel auf eine 31-jährige Frau mit einer Nierentransplantation, die sich nicht hat impfen lassen und jetzt Intensivpflege benötigt - ebenso wie eine 39-Jährige ohne Vorerkrankungen. "Wir steuern sehenden Auges wieder auf eine kritische Situation zu, weil einige Bevölkerungsgruppen den Ernst der Lage nicht sehen", sagt Hoppe. Sie gesteht auch, dass an und über ihren Grenzen arbeitende Pfleger und Ärzte zunehmend ein Verständnisproblem hätten, wenn sich gerade Risikopatienten nicht impfen ließen. Noch habe man so viel Flexibilität in das System eingebaut, dass man einigermaßen über die Runden komme, ohne andere Bereiche stark zurückzufahren. Hoppe erklärt aber auch: "Wenn man von uns fordert, wir sollten mehr Ressourcen für Covid-Patienten aufbauen, dann muss man auch sehen, dass wir das dafür notwendige Personal nicht aus dem Hut zaubern können. Es ist schade für jene Menschen, die alles tun, um die Pandemie in den Griff zu bekommen, und dann doch wieder betroffen sind, wenn wir Eingriffe abseits der Coronapflege wieder verschieben müssen."

Neben der von Haslauer angekündigten 2,5-G-Regel will man in Salzburg weiter vor allem auf kleinräumige Maßnahmen wie Ausreisebeschränkungen für einzelne Orte setzen. Dadurch sei es bisher immer gelungen, die Zahl der Infektionen zu senken.