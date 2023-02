Abenteuer im St. Martiner Schnee

Vor 24 Jahren stolperte Josef Gappmaier über das SnowTubing - dann nahm der Erfolg seinen Lauf. Gemeinsam mit seinem Nachwuchs betreut der St. Martiner nun die Attraktion unweit des Ortszentrums und schuf somit ein winterliches Abenteuer für groß und klein.

Jede Menge Spaß für Groß und Klein findet man garantiert bei der SnowTube-Bahn in St. Martin am Tennengebirge. Für einen erschwinglichen Preis kann man hier entweder eine Einzelfahrt oder gleich mehrere Stunden an dem meist sonnigen Plätzchen im Oberstein verbringen, die sich auf jeden Fall auszahlen. Mit seiner Tochter und seinem Sohn, dem Speedway-Profi Daniel Gappmaier, betreibt Josef Gappmaier den Lift, stets mit guter Laune und einem flotten Spruch auf den Lippen. "Es ist ein Familienbetrieb - und es macht mich ...