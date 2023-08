Abenteuer ohne Risiko? "Biken ist sicher gefährlicher als Rafting"

Nach dem Raftingunfall Anfang August in Lend, der zwar glimpflich ausging, aber ein Großaufgebot der Einsatzorganisationen notwendig machte, steht der Outdoorsport einmal mehr auf dem Prüfstand.

Bei einem Großeinsatz von Wasserrettung, Feuerwehr, Polizei und einem Hubschrauber wurden Anfang August neun Personen, deren Raftingboot gekentert war, aus der Salzach zwischen Lend und Schwarzach geborgen. Vier Kinder, vier Erwachsenen und ihr Guide überstanden das Abenteuer unbeschadet, die Westbahnstrecke musste in dem betreffenden Abschnitt für die Bergung vorübergehend gesperrt werden.

Drei Jahre zuvor waren bei einem ähnlichen Szenario 164 Einsatzkräfte vor Ort - damals kenterten zwei Boote, zwei Personen wurden verletzt, die anderen konnten sich ans Ufer retten oder wurden von Helfern geborgen - zum Teil auch aus der Luft. Schwerere Unfälle, zum Teil auch mit Todesfolge, rückten besonders am Anfang des Jahrhunderts den relativ jungen Raftingsport in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit - und das eher negativ.

Wie gefährlich ist Rafting wirklich? Und wie geht es den Einsatzorganisationen mit dem doch immensen Aufwand?

"Die Leute denken eher zu wenig nach als zu viel"

Dem subjektiven Eindruck, dass Rafting gefährlich ist, kann Andreas Voglstätter nichts abgewinnen. Der gebürtige Loferer ist Obmann des Outdoor- und Wildwasserverbandes (OWV) in Salzburg und betreibt das Motion Outdoor Center in Lofer, das unter anderem geführte Raftingtouren anbietet. Seit mehr als 40 Jahren ist er in der Raftingszene aktiv und sagt, dass hier "praktisch nichts passiert": "Ich glaube, dass sich beim Biken in Leogang wahrscheinlich jede Woche um ein Vielfaches mehr Leute verletzen als beim Rafting." Als diplomierter Skilehrer vergleicht er die Vorgehensweise beim Rafting mit der beim Bergsteigen oder Skifahren: "Es gibt natürlich ein Risiko, das ein Guide - genauso wie ein Ski- oder Bergführer - abschätzen können muss. Wenn man eine Situation falsch einschätzt, hat das Folgen - genauso wie am Berg." Auch wenn die Letztverantwortung immer der Unternehmer trage - im Grunde sei Selbstverantwortung gefragt: "Wenn einer entgegen der Weisung des Guides irgendwo ins Wasser springt, ist er selbst schuld." Professionelle Raftinganbieter offerieren Packages: professionelle Ausrüstung, Begleitung und Führung durch geschulte und geprüfte Guides, Transfer und No-Risk-Garantie. Dadurch entstehe oft der Eindruck, Rafting sei 100-prozentig sicher: "Die Leute glauben, da kann sowieso nix sein", sagt Andreas Voglstätter. "Das ist ungefähr so, als ob einer mit Schlapfen auf den Berg geht." Generell ortet er ein schwindendes Bewusstsein für Selbstverantwortung: "Man merkt, dass die Leute immer mehr die Abwechslung und den Kick suchen", so der OWV-Obmann. "Die allgemeine Unsportlichkeit nimmt irgendwie zu, die Risikobereitschaft steigt aber gleichzeitig trotzdem an - eine fatale Kombination."

Herbert Gewolf, Landeseinsatzleiter der Wasserrettung, sieht Unfälle in diesem Bereich auf Nachfrage sehr gelassen: "Das ist unsere Aufgabe, dafür sind wir da. Beim Einsatz wird ein Alarmplan abgearbeitet. Die Retter werden gesichert an verschiedenen Stellen des Flusses positioniert, um die Verunglückten, die abtreiben, erreichen zu können. Jede Ortsstelle weiß genau, wo sie stehen muss. " Einen großen Einsatz wie den in Lend gebe es "vielleicht ein Mal im Jahr": "Das kann bei aller Professionalität passieren - genauso wie am Berg, wo ein falscher Schritt oft fatal ist."

Guides werden von der Wasserrettung ausgebildet

Die Guides seien sehr gut ausgebildet - "von uns", wie Gewolf hinzufügt. "Sie wissen auch, wie man sich im Ausnahmefall verhalten muss. Aber es kann trotzdem theoretisch alles passieren: Es gibt Wasserwalzen, man kann ein Trauma erleiden, sich verschlucken - das Element Wasser hat einfach eine Eigendynamik."

Um Raftingtouren anbieten zu können, braucht es eine gültige Lizenz - grundsätzlich ist das Befahren der Salzach und Saalach mit "aufblasbaren Ruderfahrzeugen", so heißen sie im Schifffahrtsgesetz, verboten. Ausgenommen sind Fahrten von Einsatzorganisationen, Kraftwerksbetreibern und eben die gewerbsmäßige Schifffahrt - zu festgelegten Zeiten und an bestimmten Abschnitten. Dabei sind die Unternehmen durch die Haftpflicht geschützt. Im Zweifelsfall wird, wie bei anderen Unfällen auch, entschieden, ob ein Unfall durch die Fahrlässigkeit des Betreibers oder die des Kunden verursacht wurde.