Abersee: Lkw stürzte in Schottergrube ab, Lenker blieb unverletzt

Die Feuerwehr befreite den im Fahrzeug eingesperrten Mann über die Dachluke.

Die Feuerwehren aus St. Gilgen und Strobl sind am Dienstagvormittag wegen eines Unfalls in einer Kiesgrube in Abersee alarmiert worden. Ein Lkw-Lenker war mit seinem Kipplaster in einer Kiesgrube einen Schotterhang hinabgestürzt. "Der Kollege hat dort sofort mit einem Bagger gesichert, dass er nicht weiter abrutschen kann", schilderte der St. Gilgner Ortsfeuerwehrkommandant Karl Paul. Der Mann sei im Fahrzeug eingesperrt gewesen. Die Einsatzkräfte öffneten mit einem Pedalschneider die Dachluke und befreiten den Lenker, der unverletzt geblieben ist. "Es war sehr, sehr viel Glück dabei", sagte Paul. Der Einsatz sei nach rund einer Stunde beendet gewesen. Den Abtransport übernimmt laut Feuerwehr eine Spezialfirma.