Abersee: Zweijährige bei Brand auf Campingplatz schwer verletzt

Eine Zweijährige aus den Niederlanden hat bei einem Brand am Samstag auf einem Campingplatz in Abersee am Wolfgangsee im Flachgau großflächige Verbrennungen erlitten. Auch ihr 32-jähriger Vater und ihre 27-jährige Mutter wurden schwer verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Salzburg in einer Presseaussendung am Sonntag.

SN/sn Symbolbild.