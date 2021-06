Aberseer Feuerwehr rettet flügellahmen Bussard

Wanderer hatten den verletzten Greifvogel nahe der Jausenstation auf der Schwarzeneckalm gefunden.

Wanderer fanden am Sonntag bei der Jausenstation Schwarzeneck im Bleckwandgebiet einen jungen Bussard. Der Greifvogel lag mit einem gebrochenen Flügel am Boden. Zwölf Feuerwehrleute des Löschzuges Abersee unter dem Kommando von Wolfgang Eisl (im Bild) rückten zur Tierrettung aus. Der frühere Löschzug-Kommandant Helmut Gassner konnte den Vogel in eine Katzenbox geben. Am späten Nachmittag übernahm ein Falkner von Hohenwerfen die weitere Betreuung für den verletzten Vogel.