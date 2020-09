Abfahrten auf Salzburgs Autobahnen am Wochenende erneut gesperrt

Am Wochenende wird es zu verstärkten Kontrollen auf den Autobahnabfahrten in Salzburg durch die Polizei kommen. Die Abfahrt Pfarrwerfen wird temporär gesperrt.

Wie das Land Salzburg vermeldete, ist durch das Ferienende in Bayern am kommenden Wochenende wieder mit einem starken Reiseaufkommen auf Salzburgs Autobahnen zu rechnen. In Abstimmung mit Asfinag, Polizei, privatem Sicherheitsdienst und den Bezirkshauptmannschaften werden daher auch dieses Wochenende für den Rückreiseverkehr in Richtung Norden die Autobahn-Abfahrtssperren aktiviert.

So wird etwa auch die Abfahrt Pfarrwerfen auf Wunsch der Polizei und nach Rücksprache mit Bürgermeister Bernhard Weiß erneut gesperrt, diesmal jedoch temporär und nicht durchgehend. Sie ist nur für Einsatzkräfte passierbar. Die Sperren treten dort am Samstag von 14 bis 20 Uhr in Kraft, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Zielverkehr muss dabei über die Anschlussstellen Knoten Pongau oder Pass Lueg ausweichen. Die Asfinag trifft dafür alle notwendigen Vorkehrungen.

Anrainergemeinden sollen entlastet werden

"Die Sperre vergangene Woche bei der Autobahnabfahrt Pfarrwerfen hat für eine bessere Entlastung der Anrainergemeinden gesorgt. Wir werden deshalb auch diese Woche an der Maßnahme festhalten, um den Ausweichverkehr auf den Landesstraßen bestmöglich zu verhindern", vermeldete Verkehrslandesrat Stefan Schnöll in einer Aussendung.

Verstärkte Kontrollen durch die Polizei

Außerdem wird es wieder verstärkte Kontrollen durch Polizei und einen privaten Sicherheitsdienst geben. An diesem Wochenende werden auch wieder alle Autobahnabfahrten zwischen Eben im Pongau und Hallein verschärft überwacht. "Die Sperren haben nur Sinn, wenn sie verstärkt kontrolliert werden, damit der Verkehr auf der Autobahn bleibt", ließ Landesrat Schnöll wissen.

Quelle: SN