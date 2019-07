Abfahrtssperren in Salzburg: Urlauberverkehr nimmt langsam Fahrt auf

Seit Samstag sind die Abfahrtssperren entlang der Tauernautobahn in Kraft. Salzburg will damit die durchreisenden Touristen auch bei Staus auf der Tauernautobahn halten und die Anrainergemeinden entlasten. Am Samstagvormittag war die Situation auf der A10 vorerst noch entspannt. Langsam schiebt sich eine größere Welle nach Salzburg.

Obwohl am Samstag eine Reisewelle vor allem aus Teilen der Niederlande und Nordrhein-Westfalens in Richtung Süden unterwegs ist, blieb die Situation vorerst entspannt. "Wir haben freie Fahrt auf der ganzen Linie", schilderte Friedrich Schmidhuber, Leiter der Verkehrsabteilung beim Landespolizeikommando Salzburg am Samstagvormittag. Wenn sich die Situation bis gegen mittags nicht verschlechtere, "dann erwarten wir auch im Lauf des Tages keine größeren Probleme", betonte er. Bisher sei es auch nicht notwendig gewesen, Polizeikräfte an den für den Transitverkehr gesperrten Autobahnabfahrten zu postieren.

Urlauberverkehr nimmt langsam Fahrt auf

Von Deutschland her dürfte der Urlauberreiseverkehr aber noch stärker werden. "Von der Baustelle bei Puch bis zurück zum Knoten Salzburg läuft der Verkehr mittlerweile sehr zähflüssig", berichtet Öamtc-Stauberater Florian Thaler. Er ist mit dem Motorrad entlang der A10 unterwegs und ergänzt, dass es auch bei einer Baustelle vor St. Johann im Pongau mittlerweile langsamer vorangeht.

SN/öamtc Der Urlauberverkehr nahm am Samstagvormittag langsam Fahrt auf.

"Aus Deutschland kommt langsam einiges nach", sagt auch Aloisia Gurtner vom Öamtc. In Salzburg Süd reihten sich bereits Stoßstange an Stoßstange.

Am Grenzübergang Walserberg wurden die Grenzkontrollen unterdessen aufgehoben. Kam es am Vormittag hier noch zu etwa einer halben Stunde Wartezeit, gebe es aktuell gar keine Wartezeiten mehr, so Gurtner.

Abfahrtssperren: Ferienregelung trat in Kraft

Bis Mitte August werden jeweils am Samstag und am Sonntag von 6 bis 20 Uhr Sperren der Abfahrten auf der Tauernautobahn zwischen Puch und St. Michael verordnet - ausgenommen ist der Zielverkehr. Betroffen sind 16 Abfahrten in beiden Fahrtrichtungen der Tauernautobahn.

Hintergrund: In Nordrhein-Westfalen und Teile der Niederlande starteten am Samstag in die Ferien, in Salzburg wurde deshalb ein Stauwochenende erwartet. Daher trat am Samstag erstmals die Ferienregelung in Kraft. Im Stabsraum der Landespolizeidirektion laufen die Fäden zusammen: Land Salzburg, Polizei und Asfinag arbeiten hier Hand in Hand.

Zielverkehr von Sperren ausgenommen

Der Zielverkehr ist von den Sperren grundsätzlich ausgenommen. Aber: Bei Bedarf sollen zusätzlich die angekündigten Totalsperren der Abfahrten Puch-Urstein (Richtung München) und in Kuchl (in Richtung Villach) eingerichtet werden - das gilt auch für Einheimische und Lieferanten. Die bestehenden Fahrverbote für den Ausweichverkehr durch Grödig und Wals-Siezenheim bleiben aufrecht.

