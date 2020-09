Abgängiger 89-Jähriger in Schwarzach gefunden

Am Mittwochabend meldete das Seniorenwohnheim Schwarzach einen 89-jährigen, dementen Mann als abgängig.

Rund 60 Mann von Feuerwehr, Polizei, Berg- und Wasserrettung waren ab 21 Uhr teils mit Suchhunden im Einsatz, um den betagten Mann zu finden. Kurz vor Mitternacht musste die Suche ergebnislos abgebrochen werden, wie die Wasserrettung vermeldete. Diese wurde am Donnerstagmorgen fortgesetzt und bereits kurz vor 8 Uhr gab es Entwarnung: Eine Besatzung der Wasserrettung Schwarzach auf einem neuen Jetski-Fahrzeug hatte den Abgängigen in einem Steinschlagnetz oberhalb der Tauernbahnstrecke an der Salzach-Böschung gesichtet.

Ein Zugang über die Salzach war jedoch nicht möglich, weshalb die Einsatzkräfte von Bergrettung und Feuerwehr über Funk zur verletzten Person dirigiert wurden. Nach Erstversorgung durch die Einsatzkräfte wurde die Person unterkühlt, aber ansprechbar per Seilbergung mit dem Rettungshubschrauber aus dem unwegsamen Gelände gerettet und in das Krankenhaus Schwarzach geflogen.

Quelle: SN