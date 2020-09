Jener 14-Jährige aus Bad Hofgastein, der am Montag, 14. September, um acht Uhr früh unter dem Vorwand, im Ort einkaufen zu gehen, sein Zuhause verlassen hatte und danach abgängig war, ist wieder unversehrt daheim.

Der 14-Jährige aus Bad Hofgastein, der seit Montag abgängig war, ist am Dienstag kurz vor Mitternacht wieder unversehrt zurückgekehrt, wie die Salzburger Polizei am Mittwochmorgen berichtete. Über seinen Verbleib in den beiden Tagen machte die Polizei keine Angaben.

Quelle: SN