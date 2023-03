Abgebranntes Bauernhaus in Bischofshofen hätte noch im März abgerissen werden sollen

Am 13. März hätten die Abbrucharbeiten am Lackenhof inBischofshofen beginnen sollen. Drei Tage zuvor brannte das leerstehende Wirtschaftsgebäude ab. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Das Gebäude am Lackenhof stand in Vollbrand.

Die Bagger standen für die am 13. März angesetzten Abbrucharbeiten am Bischofshofener Lackenhof bereit. Dort, wo bis Herbst 2024 ein neues Sportzentrum entstehen sollte, regierte vorerst aber das Blaulicht. Denn am Freitag, 10. März, meldeten die Feuerwehren aus Bischofshofen und Werfen einen Brand an eben jenem leer stehenden Wirtschaftsgebäude, das mit Beginn der Woche abgerissen werden sollte. Der Dachstuhl des Hauses geriet in Brand. Floriani aus Bischofshofen und Werfen kämpften gegen die Flammen und meldeten circa eine Stunde nach Eintreffen, ...