Abgefahrene Reifen und nasse Fahrbahn: Pkw-Lenker prallte in St. Michael gegen Baum

Der 21-jährige Einheimische kam mit seinem Pkw auf der regennassen Fahrbahn bei mäßig starkem Regen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte mit voller Geschwindigkeit gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Baum. Der Pkw wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Nachkommende Fahrzeuglenker leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Am Fahrzeug wurden abgefahrene Reifen festgestellt. Der Alkotest ergab 0,04 Promille, berichtet die Polizei.