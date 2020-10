Abgelaufene Chemikalie führte an der Nawi zu Feuerwehreinsatz

Eine abgelaufene Chemikalie, die in einem Laborschrank an der Naturwissenschaftlichen Fakultät in Salzburg-Freisaal am Freitagmorgen entdeckt worden war, führte zu einem Einsatz der Berufsfeuerwehr.

SN/fmt Einsatz der Berufsfeuerwehr Freitagvormittag an der Naturwissenschaftlichen Fakultät.