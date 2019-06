Zu einem tragischen Unfall ist es in Oberndorf gekommen.

Ein 67-Jähriger stellte bereits am Dienstag seinen Pkw auf einer Grünfläche in Oberndorf ab. Das berichtet die Polizei am Donnerstag. Beim Weggehen vom Auto dürfte das Fahrzeug auf der leicht abschüssigen Zufahrtsstraße zurückgerollt sein und hat den Mann erfasst. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur mehr seinen Tod feststellen.

Quelle: SN