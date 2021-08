Abkühlung in den Oberpinzgauer Seen auf eigene Gefahr

Auch das Umfeld der Oberpinzgauer Badeseen in Hollersbach, Uttendorf und Niedernsill wurde durch die Flut im Juli stark getroffen. Offiziell mit Kassenbetrieb ist nicht mehr geöffnet.

Der Spaß ist getrübt. "Badebetrieb für 2021 eingestellt. Benützung auf eigene Gefahr". So wird beim Hollersbacher Badesee informiert, als die PN am Mittwoch voriger Woche vorbeischauen. Bürgermeister Günter Steiner will keine Empfehlung aussprechen: "Es gibt eine große Schlammeinlagerung, auch Befestigungen am Ufer sind wohl sanierungsbedürftig." Das Ergebnis der Wasserprüfung war zu Wochenbeginn noch ausständig, "da dürfte aber nichts fehlen". Das verpachtete Bistro ist unter Wasser gestanden und aktuell nicht mehr geöffnet. "Es wurde ausgepumpt, jetzt laufen die Trocknungsgeräte", sagt Steiner.

