Abraham: Er lieferte Papierwaren zuerst per Rad aus

In dritter Generation führt Gernot Abraham das von seinem Großvater gegründete Geschäft am Gebirgsjägerplatz.

"Begonnen hat Großvater im damals kleinen Geschäftslokal an der Saint-Julien-Straße mit dem Zeitschriftenhandel, nach und nach ist das Büromaterial dazugekommen. Ausgeliefert hat er die Waren damals mit dem Fahrrad", erzählt Gernot Abraham. Inzwischen ist die Firma Abraham in Salzburg beständig gewachsen und hat sich zum Marktführer in Sachen Bürobedarf entwickelt.

Abraham im Europark

Ein zweiter Standort kam 1999 mit der Eröffnung des Europark hinzu, wo auch das Luis Lona-Geschäft untergebracht ...