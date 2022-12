Abriss der Tankstellenruine in St. Johann ist beschlossen

Vor fünf Jahren wurde der Betrieb der Eni-Tankstelle in St. Johann entlang der B 311 in Fahrtrichtung Bischofshofen eingestellt. Im kommenden Jahr rücken Bagger an.

SN/sw/weiss Im neuen Jahr sollten die Abrissarbeiten an der Tankstelle beginnen und über die Zukunft des Grundstücks entschieden werden.